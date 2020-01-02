نجوى قاسم.. درست الهندسة المعمارية ورفضت الزواج لهذا السبب! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خطف موت الفجأة الإعلامية اللبنانية المشهورة نجوى قاسم، المذيعة في قناة العربية، صباح الخميس الـ 2 من يناير، بعد أن داهمتها أزمة قلبية خلال نومها داخل منزلها في دبي.

وأثارت وفاة قاسم صدمة كبيرة في الوسطين الإعلامي والجماهيري، خاصة وأنها رحلت فجأة، حيث لم يبد عليها في الأيام الأخيرة أنها قد دخلت المستشفى أو أنها تعاني من مرض معين، غير أن مقرّبين منها قالوا إنها كانت تشعر ببعض التعب والحزن، قبل رحيلها.

ونعى إعلاميون وفنانون وسياسيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رحيل نجوى قاسم بعمر 52 عاما، تاركة مسيرة إعلامية مميزة خطتها على مدار 25 عاما، رغم أنها درست الهندسة المعمارية، كما أنها رفضت فكرة الزواج نهائيا.

وكتب الإعلامي مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، في تغريدة عبر "تويتر": "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها "، كما نعاها الإعلامي زاهي وهبي:"وداعا نجوى قاسم زميلة المهنة والبدايات والمتاعب ومشقات الحياة"، وكتب السفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل:" وداعا للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعا سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعا صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وختمت نجوى قاسم سنة 2019 بكلمات: "يا رب عام خير على الجميع.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان"، وبعدها رحلت عن الدنيا.

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ولدت نجوى قاسم في الـ 7 من تمّوز/يوليو عام 1967 في بلدة جون، عملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل المحلي، منذ تأسيسه مطلع التسعينيات قبل أن تنتقل إلى قناة العربية عام 2003 مرافقة انطلاقتها، قدمت فيها نشرات إخبارية رئيسية وبرنامجها "حدث اليوم".

وقبل انتقالها للعربية غطّت نجوى أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان؛ وعملت في البداية لمدة 11 عاما لحسابِ تلفزيون المستقبل.

توجت قاسم خلال مسيرتها الإعلامية بالعديد من الألقاب نظرا لتميّزها في المهنة، فقد حصلت على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت عام 2006، كما تم اختيارها عام 2011 من بينِ أقوى 100 سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس؛ وحصلت في 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

كما سمّيت بألقاب عديدة منها "بنت الجبل"، "قطعة الكريستال" " المراسلة الحربيّة"، "الجوهرة"، كيف لا وهي ملمة بالعديد من الملفات العربية، لاسيما الشائك منها.

يذكر أن القاسم لم تتزوج قط؛ إذ قالت في أكثر من مقابلة إنها تفضل عدم الزواج؛ لأنها لا تضحي باستقلاليتها من أجل الرجل.