سيلينا جوميز تحقق 126 مليون مشاهدة بأغنية look at her now

حققت النجمة العالمية سيلينا جوميز ١٢٦ مليون مشاهدة بكليب أغنيتها الجديدة Look At Her Now، بعد طرحه شهر اكتوبر الماضي بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وكانت سيلينا جوميز طرحت شهر أكتوبر الماضي كليب لاغنية lose me to love you الذي حقق اكثر من 100 مليون مشاهدة، بعدما أثار حالة من الجدل بسبب موضوع الأغنية التي تتحدث عن معاناتها في الفترة الأخيرة.

وبعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني "خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

قد يهمك ايضاً:

سيلينا غوميز تسيطر على الرسومات الموسيقية فى إنجلترا

Lose me to love you لسيلينا جوميز يتجاوز الـ145 مليون مشاهدة