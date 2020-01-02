ميريام فارس تثير الجدل مع شاب فى الأردن

القاهرة – لايف ستايل
أثارت الفنانة ميريام فارس، جدلاً واسعاً خلال حفلها الذى أقيم فى الأردن حيث قررت أن تتنافس مع أحد الجمهور فى الرقص وهو ما عرضها إلى موقف مُحرج.
وفور صعود أحد الجمهور قام باحتضان ميريام فارس وهو الأمر الذى تسبّب لها في نوع من الإحراج وإن كانت تعاملت معه بحكمة ومرّت بالموقف بشكل طبيعى دون أن تثير الجدل.
وأكملت ميريام فارس منافسة الرقص والذى أظهر فيها الشاب مهاراته وقدراته على الرقص وهو ما اعترفت به ميريام فارس.
وكان آخر أعمال ميريام فارس فى السعودية حيث قدّمت حفلاً غنائياً هناك ضمن فعاليات موسم الرياض ومهرجان الميدل بيست.
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