غادة عادل تكشف تفاصيل فيلمها الجديد

كشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل فيلمها المقبل وذلك خلال لقائها في برنامج "ذا انسيدر".
وقالت غادة عادل: "فيلمي الجديد مع رامز جلال لكن الفيلم لسة في بداية الكتابة وانا بقالي فترة مشتغلتش مع رامز جلال من ساعة فيلم 55 إسعاف ورامز جلال صحبي جدا".
ومن ناحية أخرى أكدت غادة عادل عن حبها لتقديم الأفلام الكوميدية عن الدرامية بسبب أجواء التصوير، وعن كواليس فيلمها في شقة مصر الجديدة.
وتحدثت أيضا عن انفصالها عن زوجها المخرج مجدى الهواري، مؤكدة أنهما أصدقاء وعلاقتهما على ما يرام قائلة: "الانفصال مش حاجة وحشة".
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