محمد رمضان سعيد بحسن استقبال الشعب المغربي في مراكش

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان "نجوم في الساحة" بمدينة مراكش المغربية.

وقال "رمضان" في تصريحات لفضائية "الغد" الإخبارية، إنه سعيد بحسن الاستقبال والترحاب من قبل الشعب المغربي، وتواجده في بلده الثاني المغرب، متمنيًا أن يحفظ الله المغرب ملكً وشعبًا.

وشهدت مراكش أمسية فنية حملت رسالة محبة وإخاء بين ثقافات مختلفة، إذ أحيا نجوم الغناء من العرب والأجانب المشاركون بإحياء الحفل أمتعوا آلاف الجماهير من سكان المنطقة وزائريها لساعات طوال.

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