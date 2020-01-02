الفلسطينى محمد عساف يحيي أحدث حفلاته باسطنبول

أحيا الفنان محمد عساف، أحد أهم الحفلات الفنية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020 في اسطنبول بقاعة المؤتمرات "Avrasya Yenikpi".

وشهد الحفل الأضخم حضورا كبيرا من مختلف الجاليات العربية التي قصدت اسطنبول لقضاء ليلة رأس السنة ليقدم خلال الحفل أجمل الأغنيات والمواويل والعتابا والهوارة الفلسطينية بالإضافة إلى الدحية الفلسطينية التي أشعلت أجواء الحفل.

كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية التي قدمها الفنان محمد عساف الذي نثر عبق أجمل الأغنيات العاطفية في فضاءات مدينة اسطنبول على مسامع جمهوره العاشق لصوت عندليب فلسطين الذي لم يهدأ إلى أن غادر المسرح وسط تفاعل كبير متوجا عساف نجم المسارح العربية والأكثر حضورا في كافة الحفلات التي أقيمت على امتداد عالمنا العربي.

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وحرص الفنان محمد عساف على توجيه رسالة لكل متابعيه بحلول رأس السنة الميلادية، كما أعرب عن تقديره لهذا الجمهور الذي سانده في مشواره الفني معربا عن اعتزازه بهم جميعا ومؤكدا انه سيبقى محتفظا باختيار جمالية إعماله الغنائية إذ ليس ثمة مجال غير مجال الفن من يرفد ذائقتنا الفنية بكل ما هو جميل ، من جهة ثانية، يُتابع الفنان محمد عساف تحضيراته في العام الجديد 2020 للاستعداد لطرح عدد من الإعمال الغنائية.

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