القاهرة – لايف ستايل وجه نجم الجيل تامر حسني، رسالة شكر للفنان محمد هنيدي بعد أن هنأه بـأحدث أفلامه "الفلوس". ونشر الفنان محمد هنيدي، صورة أفيش فيلم "الفلوس" علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري". وعلق "هنيدي" علي الصورة قائلا: "مبروك فيلم الفلوس "تامر حسي" مجتهد جدا جدا جدا برافو". ثم رد نجم الجيل تامر حسني علي محمد هنيدي وذلك من خلال صورة نشرها علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "الاستوري". وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا: "الله يبارك فيك يا أستاذ ياكبير ياعسل مبسوط جدا إن الفيلم عجبك وأخدت بالك من اختلافي". Advertisements يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت". قد يهمك ايضاً: تامر حسني يرد على حقيقة اقتباس "الفلوس" من فيلم أجنبيا توافد النجوم وصناع العمل على العرض الخاص لفيلم " الفلوس" لتامر حسنى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة لـ محمد هنيدي بعد إشادته بـ الفلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.