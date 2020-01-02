يونس مرسي يحيي حفل في دراجون بوت الخميس

يحيي الفنان يونس مرسي، الليلة حفلا غنائيا ضخما، على نايل دراجون بوت، بمحافظة القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح مؤخرا ألبوم حياة جديدة، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: مفيش زيك، فل، على بالي، مؤشر قلبي، سنين فاتت، اللي اداك يدينا، أول حب، قصر الكلام، لما سبته.

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