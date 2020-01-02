أنغام تحيي حفلا غنائياً في الرياض 5 كانون الثاني

أعلنت الفنانة أنغام عن استعدادها لإحياء حفل غنائي يوم 5 يناير الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات مهرجان العود بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أنغام، بوستر الحفل عبر حسابها على"إنستجرام": "جمهوري الغالي في الرياض.. لقاؤنا يتجدد يوم 5 يناير على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات مهرجان العود، موسم الرياض".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلاً غنائيًا، ضمن موسم حفلات الرياض، في ليلة الملحن ياسر بو علي، بالمملكة العربية السعودية.

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