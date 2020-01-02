القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الفنانة أنغام عن استعدادها لإحياء حفل غنائي يوم 5 يناير الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات مهرجان العود بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت أنغام، بوستر الحفل عبر حسابها على"إنستجرام": "جمهوري الغالي في الرياض.. لقاؤنا يتجدد يوم 5 يناير على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات مهرجان العود، موسم الرياض".
يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلاً غنائيًا، ضمن موسم حفلات الرياض، في ليلة الملحن ياسر بو علي، بالمملكة العربية السعودية.
قد يهمك أيضا:
إطلالة نوال الزغبي وأنغام في موسم الرياض
أنغام وزوجها يحتفلان بخطوبة الشرنوبي وراندا رياض
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تحيي حفلا غنائياً في الرياض 5 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.