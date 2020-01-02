شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى فى حفل ضخم مع "قوت القلوب".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ماجدة زكى تصوير أحداث مسلسلها "قوت القلوب"، مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تصور اليوم الخميس مشاهد خاصة بحفل فى أحد الديكورات التى تم بناؤها من أجل هذه المشاهد، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة سهر الصايغ ومحمد أنور وخالد زكى وأخرون، ويستمر التصوير فى نفس الديكور أكثر من يوم، وتنتقل ماجدة إلى ديكور آخر فى مدينة الإنتاج الإعلامى لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل.

مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ويكتبه محمد الحناوى ويخرجه مجدى أبو عميرة وتنتجه شركة سينرجى ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويشارك فى بطولته بجانب ماجدة زكى، كلا من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.

وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسلها الجديد "قوت القلوب" شخصية مدرسة غيرمتزنة وغيرمسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور في إطار كوميدي.

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ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"، بجانب ماجدة زكى، كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى .