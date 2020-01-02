شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض عضو لجنة تحكيم "الإسكندرية للفيلم القصير".. والمهرجان يعلن تفاصيل أفلام الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تفاصيل مسابقة أفلام الطلبة، والتى تقام ضمن فعاليات الدورة السادسة، خلال الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى، وتتكون لجنة التحكيم من الممثلة والمخرجة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة إنجى وجدان، والمنتج معتز عبد الوهاب.

إدارة المهرجان اختارت عشرة أفلام، وهى: فيلم التحريك "عادى" من إخراج رقية سيد، يمثل جامعة حلوان ومدته 2 دقيقة، والوثائقى "سكن" من إخراج عبير كمال، يمثل جامعة عين شمس، ومدته 10 دقائق، فيلم "أذرع وأقدام وروؤس"، من إخراج سهيلة محمد، والفيلم الوثائقى "نعومة من حديد"، من إخراج مريم محيى.

القائمة ضمت أيضا فيلم "باستا" للمخرج عبد الرحمن حماد، وهو روائى يمثل الجامعة الفرنسية، ومدته 5 دقائق، فيلم "غراب البين" من إخراج أحمد دحروج، يمثل المعهد العالى للسينما، ومدته 10 دقائق، فيلم "رنين" من إخراج مصطفى علاء، وهو روائى مدته 6 دقائق، فيلم "أونيرو" من إخراج فرح حفنى، وهو وثائقى مدته 10 دقائق، فيلم "الرحلة" من إخراج هشام عبدالله، بالإضافة إلى فيلم التحريك "إعادة تدوير"، من إخراج محمد بدر.

جميلة عوض

ولدت الممثلة الشابة جميلة عوض في مدينة القاهرة، هي ابنة لعائلة فنية معروفة فوالدها هو المخرج المصري عادل محمد عوض ووالدتها هي الممثلة اللبنانية رندا محمد علي المعروفة بـ"رندا عوض" تخرجت من الجامعة البريطانية كلية علوم السياسية، ومن بعدها استقرت على دراسة الإعلام في جامعة مصر للعلوم والفنون الحديثة، لتتخرج منها في 2014. يعتبر مسلسل "تحت السيطرة" من أقوى الأعمال والأدوار التي قامت بها جميلة ونالت استحسان الجماهير والمتابعين، بجانب كونها ممثلة، إلا أن لجميلة أيضا تجارب في الإخراج، فقد أخرجت لنسمة محجوب إحدى فيديو كلباتها ومنذ منذ أعوام دراستها، كانت جميلة مهتمة بقضايا المجتمع والسياسة ونمت ذلك من خلال اشتراكها بأنشطة طلابية مختلفة بالجامعة منها نموذج محاكاة الامم المتحدة.

وشاركت جميلة عوض أيضاً في فيلم هيبتا (المحاضرة الأخيرة) كما شاركت في فيلم من 30 سنة بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي ومن أعمالها الفنية في المسلسلات: مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جريمة شغف، فيما شاركت جميلة عوض في عدد من الأفلام وهي: لف ودوران: 2016 بدور جومانا.

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انجي وجدان

ممثلة ومونتيرة مصرية خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة و تلفزيون وقسمي فرعي الهندسة المعمارية والمسرح، بعد تخرجها عملت كمونتيرة، وعملت في عدة برامج والإعلانات والاغاني، كما شاركت في مونتاج فيلم الميدان الفيلم المرشح لجائزة الاوسكار كأحسن فيلم وثائقي طويل والحائز على جائزة الايمي لافضل فيلم وثائقي.

وكان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه) كما شاركت في فيلم (اتش دبوور)، وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت، ومن أشهر أعمالها الحالية طلعت روحي الذي حقق نجاح هائل و كانت أول بطولة مطلقة لها. و من أعمالها ايضا – اخر ديك في مصر – سمير و شهير و بهير – نيران صديقة – الراجل العناب – ولاد البلد و صاحب السعادة.

معتز عبد الوهاب

تخرج معتز عبد الوهاب من المعهد العالي للسينما قسم إنتاج عام 2000 و عمل كمدير إنتاج ، وعمل كمنتج للعديد للبرامج والأفلام التسجيلية بعدة محطات وشركات، وفي عام 2010 أسس شركة للإنتاج الفني وقدم اكثر من عشرون فيلم وثائقي لمحطات مختلفة و في عام 2017 قرر انتاج اول فيلم روائي طويل (لما بنتولد).