شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى لتميم يونس: "شكرا على اللذاذة والأغنية الخطيرة المختلفة دي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم محمود العسيلى، جمهوره بظهوره في أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، والتي طرحها أمس عبر حسابه على "فيس بوك"، واستحوذت على "ترند" السوشيال ميديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

محمود العسيلى، ظهر في مقطع صغير من الأغنية، التي تسخر من محاولات بعض المراهقين للتعرف على فتاة بطريقة معينة، فإن رفضت الاستجابة له، يقوم بالتحرش بها لفظا وفعلا.

العسيلى نشر هذا المقطع الذى ظهر به، ووجه شكره إلى تميم يونس قائلا، "شكرا تميم على اللذاذة والأغنية الخطيرة المختلفة دي .. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي"

وكان تميم يونس قد رد على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".

الأغنية استحوذت على أول "ترندين" على موقع "تويتر"، فالترند الأول هو "سالمونيلا"، وهو اسم الأغنية، والثانى هو "تميم يونس"، والذى يعتبر هذا الكليب، ثانى أعماله الغنائية، بعد كليب "انتى أي كلام"، والذى أيضا حقق نجاح كبير بسبب أنه لا يردد في الأغنية إلا هذه الكلمة فقط.

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يذكر أن آخر أغنية "إنتى أى كلام"، تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى يوم 9 أغسطس عام 2018، وهى من كلمات تميم يونس وإبراهيم إسلام ومحمد حمادى وندى عادل وعمرو حديد ومحمد فؤاد ومحمود حمدى ولبنى أنور وباسم جاد، وتوزيع موسيقى وائل علاء وإخراج تميم يونس.