شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستقبل العام الجديد بصورة بعدسة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة ليلى علوى، العام الجديد 2020، بصورة جديدة وهى فى حالة بهجة، والمفارقة أن الصورة بعدسة النجمة نيللى كريم، وشاركت ليلى الصورة، عبر حسابها على انستجرام، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، كما نشرت صورة أخرى مع نيللى كريم، وقد وجهت الفنانة ليلى علوى، رسالة لجمهورها في بداية السنة الجديدة 2020، قائلة: " إن شاء لله 2020 تكون سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا".



ليلى علوى

كما وجهت النجمة نيللي كريم رسالة لعام 2020 فى أول أيامه، متمنية منها أن تكون لطيفة و تأتى بالحب و السعادة، كما شكرت عام 2019 على كل الأحداث الجيدة والسيئة التى حدثت لها به، ونشرت نيللي صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"سنة جديدة سعيدة للجميع .. لقد اخترت تلك الصورة ، لأنها تم التقاطها و انا في أفضل مزاج هذا العام .. شكرا لك 2019 على الأشياء الجيدة والسيئة التي حدثت لي .. و .. 2020 رجاء كن لطيف .. تعالى إلينا بفرح الحب والسعادة ".



ليلي علوى

واحتفلت النجمة نيللي كريم بليلة رأس السنة فى مدينة الغردقة، كما حضرت حفل الهضبة عمرو دياب ، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على موقع أنستجرام، صور من الحفل.

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يذكر أن النجمة نيللي كريم مرت هذا العام بظروف صعبة، حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم فى وجهها، سافرت من أجله بمفردها للعلاج فى أمريكا، قبل عودتها للبدء فى أعمالها الجديدة.

وتستعد نيللى كريم لتصوير مسلسلها "النصابين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى، وكان من المفترض تقديمه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صور فريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، إلى جانب النجم آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .