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شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تبدأ العام الجديد 2020 بتوجيه الشكر لهؤلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الفنانة شيرى عادل في الفترة المقبلة إلى العودة مرة أخرى للساحة الفنية، والظهور فى الأعمال الدرامية والسينمائية، لا سيما بعد الفترة التى ابتعدت فيها عن الفن بسبب زواجها من الداعية معز مسعود، حيث كان آخر ما قدمته دورها في مسلسل "السهام المارقة"، عام 2018.
عقب انفصال شيرى عادل عن معز مسعود، ظهرت شيرى عادل في أكثر من مناسبة فنية، سواء في مهرجانات أو مؤتمرات، فقد كانت احدى اللقطات المميزة، هو ظهور شيرى ومعز على السجادة الحمراء معا في مهرجان الجونة السينمائى، رغم الانفصال، وبررا ذلك بأنهما سيجمعهما عملا فنيا قريبا.
شيرى عادل على انستجرام
شيرى عادل نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها "مع اقترابنا من عام آخر، أريد أن أشكر الجميع على محاولات مساعدتى فى كل مرة أشعر بالإحباط واننى أهبط لأسفل .. ولتشجعي دوما على الاستمرار.. أتمنى لكم سنة جميلة"
شيرى ظهرت مؤخرا في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامى رامى رضوان، حيث قاما بتزيين شجرة الكريسماس.
شيرى
وتحدثت شيرى في العديد من الموضوعات، حيث قالت إن فيلم أمير البحار أثر فيها جدا بسبب القائها فى مياه البحر، والمشهد باظ ولم يتم عرضه فى الفيلم، وأكدت أنها حاليا ليست مرتبطة من الناحية العاطفية.
وعن تفاصيل عرضها فى احتفالية "قادرون باختلاف2"، قالت شيرى عادل إنها كانت تتمرن مع الشاب يوسف وكان يساعدها فى الرقص على الأغنية، مؤكدة أنها "كانت مرعوبة أثناء العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقدمة الشكر للرئيس على حضوره الاحتفالية، وكان المكان ملء بالحب والإيجابية".
وأوضحت شيرى عادل انها "تعلمت التمثيل على الطبيعة من النجم الكبير يحيى الفخرانى والذى علمنى قراءة المشهد وكيف أكون مؤدية الدور على طبيعتك وواقعى، وبالإضافة إلى أنها تعلمت تمثيل المشاهد من فنانين منهم النجم الكبير عادل إمام والراحل النجم عمر الشريف فى فيلم حسن ومرقص".
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