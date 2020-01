شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة البوب ماريا كارى أول فنانة تتصدر تصنيف "بيلبورد" فى 4 عقود مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مغنية البوب الأمريكية ماريا كارى، أنها أصبحت أول فنانة تتصدر تصنيف "بيلبورد" الموسيقى فى 4 عقود مختلفة، حيث أعادت نشر تغريدة لصفحة "Billboard Charts"، التى تكشف فيها تصدر أغنية ماريا كارى " All I Want For Christmas Is You" لقائمة أفضل 100 للأسبوع الثالث.

وقالت صفحة "Billboard Charts"، فى تغريدتها، أغنية ماريا كارى بعنوان " All I Want For Christmas Is You"، هى رقم 1 رسميًا على قائمة أفضل 100 للأسبوع الثالث.. نظرًا لأن هذا هو المخطط الأول لعشرينيات القرن العشرين، أصبحت أول فنانة فى التاريخ تحكم التصنيفات فى أربعة عقود منفصلة، هى: 1990 و2000 و2010 و2020".



ومن جانبها، احتفلت ماريا كارى، بصدارة قائمة أفضل 100 بتصنيفات بيلبورد "Billboard Charts"، وفى مزحة مع متابعيها، قالت فى تعليقها على تغريده بيلبورد، "لقد فعلنا ذلك.. ولكن، ما هو العقد؟".

وتصدرت حتى الآن 19 أغنية لماريا كارى تصنيف المبيعات فى الولايات المتحدة منذ بداية مسيرتها وباتت قريبة من معادلة الرقم القياسى المسجل باسم فرقة "بيتلز" مع 20 أغنية، ويشار إلى أن أغنية " All I Want For Christmas Is You"، التى أطلقت فى 1994 ضمن ألبوم "كريسماس"، تصدرت مبيعات الأغانى المنفردة فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالى والأول من العام الجديد، وبذلك تكون ماريا كارى قد تصدّرت تصنيف "بيلبورد" بأغنية منفردة خلال أربعة عقود منذ التسعينيات.

ولاقت الأغنية شعبية فى التسعينيات ومطلع الألفية، إلا أنها استفادت أيضًا من إدراجها فى فيلم " Love Actually " خلال العام 2003، خاصة مع حلول عصر البث الرقمى عبر شبكة الإنترنت، واستفادت الأغنية من حملة ترويج مع إعادة إصدار ألبوم "كريسماس"، وفيديو كليب جديد فى 2019، وتضمن الفيديو الجديد لقطات مصورة خلال النسخة الأولى، لكنها لم تعرض من قبل.

وأسهم اقتراب عيد الميلاد وجولة كارى فى الولايات المتحدة واستخدامها الذكى لمواقع التواصل الاجتماعى فى نجاح الأغنية مجددا وتربعها على تصنيف "بيلبورد"، وهى أول أغنية للفنانة تتصدر هذا الترتيب منذ أكثر من 11 سنة.

وحسب تقرير نقلته "العين الإخبارية"، عن وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه رغم أن أمريكا معروفة بتقليد ألبومات عيد الميلاد، إلا أنها المرة الثانية فى تاريخ "بيلبورد" المعدة للتصنيف منذ 1940، التى تتصدر فيها أغنية خاصة بعيد الميلاد المرتبة الأولى، بعد 61 عاما على أغنية " The Chipmunk Song .. Christmas Don't Be Late " لفرقة " The Chipmunk ".