شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم وجوة زنزانة ..أحمد العوضى فى برومو "أسوار عالية" لـ رانيا يوسف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الجهة المنتجة برومو تشويقيا لفيلم "أسوار عالية" من بطولة رانيا يوسف، وظهر فى البرومو الفنان أحمد العوضى، واتضح من شخصيته أنه ملاكم فضلا عن تواجده داخل زنزانة، وظهرت فى البرومو معه الفنانة راندا البحيرى، ومن المقرر أن تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا له فى جميع دور العرض بالسينمات، وتجسد الفنانة رانيا يوسف ضمن أحداث الفيلم شخصية نجمة سينمائية وتدخل فى عالم الإدمان من خلال بعض الشخصيات التى تتعرف عليهم فى أحداث الفيلم.

وتتصاعد الأحداث حتى تدخل السجن فترة وبعدها تخرج تحاول العودة إلى الوسط الفنى ولكنها تواجه العديد من الأزمات بعد خروجها من تلك الأزمة، والعمل من بطولة رانيا يوسف وراندا البحيرى وأحمد العوضى وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى.

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ويعرض حالياً للنجمة رانيا يوسف، مسلسلها "الآنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبو اليزيد، وإخراج أحمد الجندى، ولاقت الحلقتان الأولى والثانية صدى واسعاً، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل ، خاصة أن جدتها علمتها الأصوال والأعراف فى المجتمع العربى.

وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل عن خطوط درامية محتلفة ومميزة لأبطال المسلسل، إذ أن (أحمد مجدي) وزوجته (هبة عبد العزيز) يفشلان فى الأنجاب، تحاول نادين- هبة عبد العزيز الحمل عن طريق التلقيح، ولكن بسبب خطأ الدكتورة علياء (مريم الخشت) شقيقة شادي، ثم تطورت الأحداث لتحقن اسماء أبو اليزيد - الآنسة فرح عن طريق الخطأ.