شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تجسد دور والدة الطفل شهيد أكتوبر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن إعجابها بشخصية مروة قناوى والدة الطفل يوسف سامح العربى، الذى أصيب بطلق نارى أثناء تنزهه بصحبة أصدقائه بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة إطلاق أعيرة نارية بحفل زفاف فى عام 2017.

وكشفت ياسمين رئيس، عن تجسيدها شخصية مروة قناوى بأحد الأفلام الجديدة، بدون أن تفصح عن أى تفاصيل أخرى، وكتبت ياسمين عبر حسابها على تويتر، قائلة:" فعلاً بطلة ومحاربة مروة قناوي عمرى ما قابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".



ياسمين رئيس

وتعود قضية مقتل أحداث الجريمة التى راح ضحيتها الطفل يوسف العربى، إلى يوم 18 مايو عام 2017، حيث خرج الطفل بصحبة أصدقائه للتنزه، وأثناء تواجده بالقرب من ميدان الحصرى سقط غارقا فى دمائه، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، واكتشف الأطباء إصابته بطلق نارى.

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بدأ ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، فى تكثيف التحريات وجمع المعلومات للتوصل لمصدر إطلاق النار المجهول، حتى توصل رجال المباحث إلى أن حفل زفاف شهد إطلاق نار عشوائى من جانب بعض المدعوين لمجاملة العريس، وأن الطلق النارى الذى أصاب الطفل صادر من حفل الزفاف.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما 4 أشخاص، أحدهم العريس وشخص آخر من الأقارب، بالإضافة إلى متهمين آخرين.

13 مايو 2018 ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، المتهمين الأربعة،- بينهم هاربين اثنين - بقتل الطفل بالسجن المشدد 7سنوات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بالتجمع الخامس، بتأييد حكمها بالسجن 7 سنوات لـ 4 متهمين بقتل "الطفل يوسف"، نظرا لتغيب المتهمين عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم، وهو ما أقرت به المحكمة باعتبار الحكم الغيابى على المتهمين قائم.