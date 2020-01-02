شكرا لقرائتكم خبر عن بوست مالون يسقط لثالث مرة أثناء حفل رأس السنة بنيويورك سكوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال إحيائه لحفل رأس السنة، فى "نيويورك سكوير"، سقط المطرب العالمى بوست مالون، على المسرح، أثناء تأديته لاحدى أغنياته، وسط تفاعل كبير مع الجمهور، في احتفال بداية العام الجديد في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك.

سقوط بوست مالون جاء نتيجة اختلال توازن، فأثناء التفاعل مع الجمهور والغناء والرقص، سقط بوست البالغ من العمر 24 عاما، وسط الحشد، حيث سارع أفراد الأمن إلى مساعدته، لتتعالى الصيحات "انت كويس".



أثناء سقوط بوست على المسرح



أثناء محاولات صعوده للمسرح

ويبدو أن بوست مالون، يجيد التعامل مع المواقف السيئة والمحرجة، فبمجرد أن وقف، دخل في نوبة من الضحك، حيث لم يصب بأى أذى أو ضرر على الاطلاق.

ويبدو أيضا أن مالون قد ينال لقب جديد بعدما تكررت حالات سقوطه على المسرح، فهذه هي المرة الثالثة التي يسقط فيها بوست مالون على المسرح، فقد سبق وأن سقط فى حفل عام 2015، ومرة أخرى في عام 2017.

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بوست مالون يعود للمسرح



بوست يدخل فى نوبة ضحك

مالون ارتدى "جاكيت" وردى لامعة مع بنطال مزين بالنجوم، وقد غنى مالون أكثر أغانيه شهرة "سيركلز آند كونجراتيوليشنز" للجمهور المبتهج قبل أن يسقط بينهم.

في سياق مختلف، توفى المغني البرازيلي جوليانا سيزار أحد فناني موسيقى الكانتري في البلاد من ذبحة قلبية قوية خلال تواجده على المسرح فجر الثلاثاء عن 58 عاما، على ما أعلنت شركة إنتاج أعماله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، مقطع فيديو للحظة تعرض المغنى البرازيلي جوليانو سيزارو للنوبة القلبية التى توفى على أثرها، حيث أثارت الوفاة حزناً كبيراً في أوساط موسيقى سيرتانيجو الأكثر شعبية في البرازيل، باعتبارها نوع من موسيقى كانتري محلية النكهة، تستقطب حفلات أكبر نجومها عشرات آلاف الأشخاص.