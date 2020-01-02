نهاد أبو القمصان ترد على مطرب "سالمونيلا": "المشرحة مش ناقصة قتلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجمت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، المطرب تميم يونس، بعد أغنيته الأخيرة "سالمونيلا"، التي طرحها أمس.

وكتبت "أبو القمصان" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "يا تميم يونس (المشرحة مش ناقصة قتلة) وأغنية سالمونيلا جريمة، أنا مش بتكلم عن التحليل الفني وإنها كوميديا، لكن تميم شاب بتاع دعاية وإعلانات، يعنى فاهم كويس التأثير في الوعي واتجاهات السلوك".

وتابعت: "دايما الكلام عن الستات البضاعة الرايجة حتى لمشايخ السلفية، فهو بيهبد الهبدة اللي يعمل بيها فلوس على النت، من أول إنتِ أي كلام، لحد لو قُلتي لأ هقول عليكي مسيكبة".

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وأضافت: "دي جريمة كراهية تتعمل في بلد مفيهاش ميثاق إعلامى أو قانون بيحمي الناس من العنصرية، حلال عليه القرشين والترند وبرامج السهر اللي هتركب على الترند، بس مايطلعش هو يعمل فيها المثقف الفهيم بتاع المبادئ اللي بيواجه مجتمع ذكوري، لأن حضرتك فتحت باب للتنمر والعنف ضد البنات والستات مش عارفين آخره إيه".

وتصدر هاشتاج تميم يونس، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر" بعد ساعة واحدة من طرح أغنيته الجديدة "سالمونيلا" بموقع يوتيوب.

تميم يونس، اشتهر بتقديم أغنية "إنتي أي كلام"، التي لاقت نجاحا كبيرا، على الرغم من أنه لم يقدم فيها سوى جملة واحدة وهي "إنتي أي كلام".

