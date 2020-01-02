محمود العسيلي يوجه الشكر لتميم يونس بعد "سالمونيلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان محمود العسيلي، الشكر للمطرب الشاب تميم يونس، بعد ظهور الأول في أغنيته الأخيرة "سالمونيلا". ونشر "العسيلي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وهو يظهر في الأغنية بصحبة "تميم"، وعلق: "شكرا تميم على اللذاذة واأغنية الخطيرة دي، ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي". وتصدر هاشتاج تميم يونس، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر" بعد ساعة واحدة من طرح أغنيته الجديدة "سالمونيلا" بموقع "يوتيوب". تميم يونس، اشتهر بتقديم أغنية "إنتي أي كلام"، التي لاقت نجاحا كبيرا، على الرغم من أنه لم يقدم فيها سوى جملة واحدة وهي "إنتي أي كلام".

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