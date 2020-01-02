إسقاط تهمة التحرش عن كيفين سبيسي بعد وفاة المدعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قام الفنان الأمريكي كيفين سبيسي، بتسوية قضائية مع أهل أحد الضحايا الذي اتهمه بالتحرش الجنسي، وذلك بعد رحيله سبتمبر الماضي.

واتهم أخصائي تدليك "سبيسي" بإجباره على تقبيله، أثناء جلسة مساج في كاليفورنيا عام 2016، إلا أن سبيسي نفى هذا الاتهام.

وكان مقررا أن تبدأ جلسات محاكمة سبيسي في يونيو عام 2020 إلا أن الرجل توفي في السادس من سبتمبر الماضي.

وزعم أكثر من 30 رجل أنهم كانوا ضحايا محاولات جنسية غير مرغوب فيها، ارتكبها الممثل الأمريكي، وأثار الأمر جدلا كبيرا في هوليود، نظرا للنجومية الكبيرة التي يحظى بها "سبيسي"، ما اضطر الأخير لتقديم اعتذار عن أي سلوك غير لائق بدر منه.