محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا في الساعت الأولى، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، بعد إصابتها بأزمة قلبية داخل منزلها بمدينة دبي الإماراتية.
الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة:
_ ولدت في بلدة جون اللبنانية، في 7 يوليو 1967.
_ عرفت بتغطيتها أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.
_ عملت في عدد من القنوات أبرزها تليفزيون المستقبل وقناة العربية، وقناة العربية الحدث.
_ عام 2006 حصلت على أفضل مذيعة في المهرجان العربي للإعلام في بيروت.
_ على موقع "العربية" لقبت بـ"قطعة الكريستال".
_ عام 2011 اختارتها مجلة "أرابيان بيزنس" ضمن قائمة أقوى 100 سيدة في العالم العربي.
_ في 2012 حصلت على جائزة مي شدياق للإبداع التليفزيوني.
_ عام 2018 أصيبت في قدمها، ما دفعها لدخول الأستوديو على عكازين، واستكمال عملها.
_ رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 52 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر دخلت الأستوديو على عكازين.. معلومات عن المذيعة الراحلة نجوى قاسم "قطعة الكريستال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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