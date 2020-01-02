دخلت الأستوديو على عكازين.. معلومات عن المذيعة الراحلة نجوى قاسم "قطعة الكريستال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا في الساعت الأولى، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، بعد إصابتها بأزمة قلبية داخل منزلها بمدينة دبي الإماراتية.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة:

_ ولدت في بلدة جون اللبنانية، في 7 يوليو 1967.

_ عرفت بتغطيتها أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.

_ عملت في عدد من القنوات أبرزها تليفزيون المستقبل وقناة العربية، وقناة العربية الحدث.

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_ عام 2006 حصلت على أفضل مذيعة في المهرجان العربي للإعلام في بيروت.

_ على موقع "العربية" لقبت بـ"قطعة الكريستال".

_ عام 2011 اختارتها مجلة "أرابيان بيزنس" ضمن قائمة أقوى 100 سيدة في العالم العربي.

_ في 2012 حصلت على جائزة مي شدياق للإبداع التليفزيوني.

_ عام 2018 أصيبت في قدمها، ما دفعها لدخول الأستوديو على عكازين، واستكمال عملها.

_ رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 52 عامًا.