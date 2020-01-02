آخر ما كتبته المذيعة نجوى قاسم قبل رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد إصابتها بأزمة قلبية داخل منزلها بمدينة دبي.

وكانت الإعلامية الراحلة قد كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تغريدة قبل يومين من رحيلها، وتحديدا في 31 ديسمبر، قالت فيها: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب، يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

نجوى قاسم هي مقدمة برامج لبنانية، ولدت عام 1967، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، كما تنقلت في عدد من القنوات العربية أبرزها المستقبل، والعربية، والحدث، وسميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال".