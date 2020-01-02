تراند اليوم : منتج مصري يستجيب لـ "صاحبة السعادة" لإنهاء النزاع مع مطرب شهير



استجاب المنتج المصري، نصر محروس لنداء الفنانة إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة" للتصالح مع المطرب بهاء سلطان، مـن أجل أن يعود الأخير للغناء، بعد سنوات من التوقف، نتيجة نزاع قضائي بينهما.

وكانت "إسعاد" استضافت "سلطان" عبر برنامجها الذي يذاع على قناة "mdc"، وتوجهت عبره بالمناشدة إلى المنتج الفني من أجل أن يتوقف عن ملاحقة ضيفها قضائيًا بعد أن تسبب ذلك في منعه من الغناء.

وقالت إنها مستعدة أن تذهب لـ "نصر" وتقوم بتقبيل رأسه من أجل الصلح بينهما.

وتوجهت إليه قائلة: "يا نصر إنت حبيبي وعارف أنا بحبك وبعشقك قد إيه، إنت أخويا وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك ده بقى.. خلاص كبرنا، يمكن اللي جاي مش قد اللي راح، عشان كده أنا أرجوك إننا نقعد سوا ومستعدة اجي وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان".

وتابعت: "لازم الدنيا تكمل لأن السوق ناقص صوت بهاء.. واحنا كلنا واحشنا بهاء زي انت ما بتوحشنا لما بتغيب وتغيب عن اكتشاف الأصوات الجميلة اللي بتقدمها، ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا والكلام ده؟!.. وحياة السنة الجديدة حرام إن الصوت ده يقعد في البيت".

ورد "نصر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "نداء مدام #إسعاد_يونس ليّه في برنامج #صاحبة_السعادة فوق راسي واعتز بيه جداً لأنها فعلاً أختي ولأن #بهاء_سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه...".

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وأضاف: "وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية. واتفقنا اننا هنتقابل قريب.. وان شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل. على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".

ويعود الخلاف بين سلطان ومحروس، في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، الذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015، بحسب تقارير صحفية مصرية.



وأقام المنتج دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليرد الأخير بدعوى مضادة، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي.