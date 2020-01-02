تراند اليوم : صدمة بقناة "العربية" بعد وفاة "قاسم" المفاجئة.. ماذا قال سفير السعودية بالإمارات؟

أصابت وفاة الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، المذيعة بقناة "العربية"، زملاءها بحالة من الصدمة، الذين سارعوا إلى نعيها.

وكتب تركي الدخيل، سفير السعودية لدى الإمارات والذي عمل مديرًا لـ"قناة العربية" و"قناة الحدث" التابعة لها بين عامي 2015 و2019 عبر حسابه على موقع "تويتر": "وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت قناة العربية، قاسم قائلة: "وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

فيما كتب مدير أخبار قناة MBC في السعودية، مالك الروقي عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

وتوفيت قاسم في منزلها اليوم بدبي. وقال زملاء لها إن السبب هو "ذبحة قلبية"، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي ذلك.