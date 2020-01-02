الصدفة تجمع هؤلاء النجوم في سويتزرلاند

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - التقى الثنائي انوشكا شارما Anushka Sharma وزوجها فيرات كولي Virat Kohli صدفة بالنجم فارون داوان: «لقد سئمت من تبرير شائعات زواجي!» وصديقته نتاشا دلال Natasha Dalal، وذلك أثناء وجودهما في سويتزرلاند لقضاء إجازة وعطلة العيد.

وفي التفاصيل فقد جمعت الصدفة النجمين أنوشكا وفيرات في سويتزرلاند، حيث سافرا لقضاء إجازات العمل هنالك والاحتفال بقدوم السنة الجديدة، فالتقيا بالنجم فارون وصديقته نتاشا.

أنوشكا وفيرات وفارون ونتاشا

وقامت أنوشكا بمشاركة بعض الصور مع جمهورها على انستقرام، حيث نشرت صورة سيلفي برفقة زوجها وفارون ونتاشا عبر انستقرام.

بدوره قام فيرات – لاعب الكريكيت الهندي- بنشر صورة برفقة أنوشكا وهما على جبال سويتزرلاند المكسوة بالثلوج.

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لقطة من زفاف أنوشكا وفيرات في إيطاليا

يشار إلى أنّ فيرات وأنوشكا احتفلا سويًّا يوم 11 كانون الأول/ديسمبر بذكرى زواجهما الثانية، حيث نشرت أنوشكا صورة عبر انستقرام مع زوجها، إلى جانب نشرها صورة من زواجهما في إيطاليا، معلقة بالقول: "عندما نقرر أن نحب شخصًا، هذا يعني النظر في وجه الله – فيكتور هوغو."

وأضافت أنوشكا: "الشعور بالحب هو ليس فقط ما نحس به من الداخل، انه أبعد من ذلك بكثير، وهذا ما حصلت عليه عندما وجدته."

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أنوشكا وفيرات على الثلوج في سويتزرلاند

في المقابل شارك فيرات بعض الصور خلال وجوده مع أنوشكا في سويتزرلاند، معلقًا عليها بالقول: "في الواقع هناك الحب وليس شيء آخر، وعندما ينعم عليك الله بوجود شخص في حياتك يشعرك بالحب، فأنت تكون من أشد المحظوظين في هذا العالم."

مهنيًّا، يتحضر فيرات لمنصب جديد في لعبة الكريكيت، في حين تستعد أنوشكا لفيلمها الجديد بعنوان " Mai" الذي سيُعرض على قنوات Netflix.