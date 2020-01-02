وفاة الإعلامية بقناتي العربية والحدث نجوى قاسم

توفيت الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم المذيعة بقناتي العربية والحدث، صبح اليوم الخميس.

ونعى الراحلة نجوى قاسم عدد من المواقع الإخبارية العربية والمحلية، وعدد من الإعلاميين.

من جانبه كشف مدير مجموعة “أم بي سي”، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في دبي علي جابر ملابسات الوفاة قائلاً: “على الأرجح، إنّها ذبحة قلبية. وُجدت جثة داخل شقّتها في دبي، وجميع زملائها نعوها في تويتر”.

وتابع: “عرفتُ بالخبر منذ الحادية عشرة قبل الظهر. على الأرجح، تمّت الوفاة صباحاً. لا أدري ما حصل. كنتُ على اتصال معها طوال الوقت، وقبل يومين، اتّصلت تطمئنّ إلى ابني معين”.

ولم ينفِ جابر أنّها تعاني مشكلات صحّية: “في الآونة الأخيرة، كانت همّتها ثقيلة. منذ عام تقريباً وهي في وضع صحيّ متفاوت. رأيتها مرّة تدخل (العربية) على كرسيّ متحرّك”. يشيد بمزاياها: “كانت أول الوجوه التي أذاعت نشرة الأخبار في تلفزيون المستقبل. عزيزة عليّ جداً. من الأنشط على الشاشة”.