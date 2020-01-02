شاهد.. أمنيات بشرى للعام الميلادى الجديد

شاركت الفنانة بشري جمهورها بصورة جديدة ظهرت فيها بملابس المنزل وبدون ماكياج، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأفصحت بشري عن أمنياتها للعام الجديد في صباح ثاني أيام العام الجديد، فكتبت:"تانى يوم فى السنة الجديدة وإحساس البيجاما لا يقاوم.. بفكر أتجوز وأقعد فى البيت".



يذكر أن آخر أعمال بشري كانت خلال موسم دراما رمضان الماضي، في مسلسل "عوالم خفية"، أمام النجم عادل إمام، وشاركها البطولة كل من: أحمد وفيق، فتحي عبدالوهاب، مي سليم، هبة مجدي، صلاح عبدالله، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، تأليف محمد محرز وإخراج رامي إمام. أيام العام الجديد، فكتبت:"تانى يوم فى السنة الجديدة وإحساس البيجاما لا يقاوم.. بفكر أتجوز وأقعد فى البيت".يذكر أن آخر أعمال بشري كانت خلال موسم دراما رمضان الماضي، في مسلسل "عوالم خفية"، أمام النجم عادل إمام، وشاركها البطولة كل من: أحمد وفيق، فتحي عبدالوهاب، مي سليم، هبة مجدي، صلاح عبدالله، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، تأليف محمد محرز وإخراج رامي إمام.

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