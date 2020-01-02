صور.. هيفاء وهبي تشعل العام الجديد بحفل غنائي ضخم

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور من حفل الأمس الذي أحيته فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، احتفالًا بالعام الجديد، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
بموقع "إنستجرام"، بإطلالة متميزة بفستان باللون الأخضر، و شعر أشقر، وقدَّمت على مدار ساعة كاملة باقة من أشهر أغانيها التي أشعلت جمهورها بالحماس .
ظهرت هيفاء في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي
جدير بالذكر أن هيفاء وهبي تنتظر طرح أحدث أفلامها "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي، حيث انتهت من تصويره الأسبوع الماضي.
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