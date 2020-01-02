شاهد.. نيشان ناعيًا الراحلة نجوى قاسم: حزين جدّا

نعى الإعلامي نيشان بمزيدًا من الحزن والأسي، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، المذيعة بقناة "العربية الحدث"، التي وافتها المنية صباح اليوم بدبي، عن عمر ناهز الـ51 عامًا.

كتب نيشان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الشهير "تويتر": "خبر وفاة الزميلة

نجوى قاسم مُفجِع.. تخونُنا الكلمات أمام هيبة الموت.. حزين جدّا.. البقاء لله".يذكر أن نجوى قاسم من أشهر المذيعات العربيات التي غطت على مدى سنوات طويلة أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004، وفي عام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة "أريبيان بزنس"، وحصلت في عام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.