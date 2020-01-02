خلال 24 ساعة.. محمد رمضان يكسر حاجز المليون الثاني بـ"رايحين نسهر"

حققت أحدث أغاني الفنان محمد رمضان "رايحين نسهر"، نجاحًا كبيرًا وكسرت حاجز المليون الثاني من حيث عدد المشاهدات، وذلك خلال 24 ساعة من طرحها علي طريقة الفيديو كليب،

عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن "رمضان" طرح الفيديو كليب في ذلك التوقيت إحتفالًا بالعام الجديد ولاقي رواجًا كبيرًا محققًا 2 مليون و 121,326 ألف مشاهدة.جدير بالذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات ليالي مهرجان دبي، بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققته أغنيتهم الشهيرة "انساي".