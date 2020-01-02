توقيف ممثلة Captain America بتهمة طعن والدتها المسنة حتى الموت

ميرنا وليد - بيروت - تمّ توقيف الممثلة والمنتجة ​مولي فيتزجيرالد​ من قبل السلطات الأميركية، بعد إتهامها بطعن والدتها المسنة 65 عاماً حتى الموت.

وقالت السلطات الأميركية، إنها اعتقلت مولي فيتزجيرالد، التي لعبت دورا صغيرا في فيلم "كابتن أميركا: فيرست أفنجر" بعد أن طعنت والدتها باتريشيا فيتزجيرالد، البالغة من العمر 68 عاما، حتى الموت في منزلها بمدينة أولاث في ولاية كنساس.

وكانت السلطات قالت إنها عثرت على والدة الممثلة ميتة داخل منزلها في أولاث في العشرين من ديسمبر الماضي، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الدوافع الكامنة وراء إقدام الممثلة على قتل والدتها.

وفيتزجيرالد هي مخرجة ومنتجة للأفلام وممثلة، وعملت في أفلام منخفضة الميزانية، بما في ذلك "ذا لوفل تروث" (الحقيقة القانونية) في عام 2014 و"ذا كريبس" في عام 2017.

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