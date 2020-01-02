وفاة الخطيب السابق لإبنة ويتني هيوستن بذات سبب وفاتهما

ميرنا وليد - بيروت - أعلن عن وفاة ​نيك جوردون​ الخطيب السابق لـ بوبي كريستينا ابنة المغنية الأمريكية الراحلة ​ويتني هيوستن​، والمفارقة اللافتة، أن سبب وفاتهم الثلاثة يعود لجرعة زائدة من المخردات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيك جوردون 30 عاما، ووسط الاحتفالات بالعام الجديد لحق بخطيبته السابقة ووالدتها ولم يتمكن الأطباء من إنعاشه، بعد أن تم نقله للمستشفى وهو مصاب بسلسلة من الأزمات القلبية، وتم إيداعه داخل العناية المركزة وذلك بعد تناوله جرعة كبيرة من المخدرات.

ونعاه شقيقه جونيور ووكر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"لماذا يجب أن أخسر أخي في العام الجديد"؟، وكتب أيضا: "أحبك كثيرا، أخي الكبير، وأتمنى أن تكون قد سمعت ما قلته لك وأنا بجانبك في المستشفى أنا أحبك ومتأكد أنك سترعاني أنا وأولادي وستحمينا حتى بعد رحيلك".



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