إستفتاء الفن : من هو/هي الفنان (ة) الذي/التي أحيا/أحيت أنجح حفل ليلة رأس السنة

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الاسبوع هو: من هو/هي الفنان (ة) الذي/التي أحيا/أحيت أنجح حفل ليلة رأس السنة: ​نجوى كرم​، ​ميريام فارس​، ​وائل كفوري​ أو ​محمد عبده​؟ للتصويت الرجاء الدخول على الرابط التالي.

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