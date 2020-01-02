لطيفة تعايد زياد الرحباني لمناسبة العام الجديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة التونسية ​لطيفة​ الفنان اللبناني ​زياد الرحباني​ لمناسبة العام الجديد، متمنيةً له عاماً سعيداً، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت بالقول:"سنه سعيده عليك يا مبدع و كل سنه وانت طيب".

وكانت توجهت لطيفة بالمعايدة لمحبيها بمناسبة حلول العام الجديد 2020، وأعادت نشر مقطع فيديو شاكرة إحدى معجباتها على تصميمه وعلى الورد الذي أرسلته إليها وعلقت المعجبة :" كل عام وانتم بخير وإن شاء الله تكون هالسنة سنة خير وسعادة عليكم جميعا وتحققوا فيها كل امانيكم وأحلامكم .. واجمل ما فيه السنة بدايتها ألبوم لطيفة الجديد أقوى واحده ..ان شاء الله بالنجاح والتالق الكبير..كل سنة وانتم طيبين".

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