بهاء سلطان يكشف سبب غيابه...وما علاقة نصر محروس؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​بهاء سلطان​ سبب إبتعاده عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه عانى كثيراً بسبب عقود احتكار مع المنتج ​نصر محروس​، وهو الأمر الذي تسبب في غيابه.

جاء حديث سلطان هذا خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "صاحبة السعادة" مع الممثلة المصرية ​إسعاد يونس​، والتي بدورها وجهت خلال الحلقة رسالة لمحروس من أجل حلّ الخلاف بينه وبين سلطان.

وكان لافتاً تجاوب محروس سريعاً معها، وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"نداء مدام إسعاد يونس لي في برنامج صاحبة السعادة فوق رأسي، وأعتز بها جداً لأنها فعلاً أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه، وعلشان كدة أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية، واتفقنا إننا هنتقابل قريباً، وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل".

يشار إلى ان الخلاف بينهما يعود إلى العام 2014، وذلك بسبب ألبوم "السيجارة" الذي لم يبصر النور، وفي العام التالي رفع محروس دعوى قضائية ضدّ سلطان طالب من خلالها الأخير بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار، ليقرر سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي قائمة من دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.