نجوى قاسم بعد أن كانت تغطي الحدث باتت اليوم الحدث بخبر وفاتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يناير 2020 04:15 مساءً - صدم الإعلام العربي ومتابعيه اليوم بحدث كان دائما ما يخرج علينا من خلاله حيث أعلن عن وفاة الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم إثر سكتة قلبية مباغتة تعرضت لها داخل منزلها في دبي،

وذلك بحسب ما أعلن صحافيون وزملاء لها على صفحاتهم في مواقع التواصل.

وقالت قناة العربية في نعيها للإعلامية نجوى قاسم “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة “العربية” و”العربية الحدث”، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي.

وإذ تنعى شبكة “العربية” و”العربية الحدث” الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.

رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

من جهتها، عبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال مي شدياق عن حزنها لوفاة الاعلامية نجوى قاسم. وقالت عبر “تويتر”، “صعقت بالخبر المؤلم مع بدء العام الجديد، أنا عاجزة عن ايقاف دموعي. لقد بكّرتِ كثيراً. أنت صديقة وفية، إعلامية لامعة”.

وأضافت، “صحيح كرّمناكِ في مؤسسة مي شدياق MCF مع جائزة Outstanding Media Performance لكن لا أستطيع القول أننا أوفيناك حقك ما زلت في عز عطائك فراقك صعب أحبك نجوى قاسم”.

بدوره، غرد الإعلامي يزبك وهبة، عبر “تويتر”، ” حزين ٌ جدا ً جدا ً على وفاة زميلةٍ قديرة ، مثقفة وجميلة تركت بصمة ً في الإعلام اللبناني والعربي لثلاثة عقود. الله يرحمك نجوي قاسم”.

ونعى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجوى عبر “تويتر”:

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“صدمة حقيقية ومحزنة، ان ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل ان تنتقل الى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم واحر التعازي لاسرتها واسرة العربية – الحدث”.

أما الإعلامية نابيلا عواد، كتبت عبر “تويتر”، ” رمز من رموز المهنية والجرأة والتفاني في العمل الصحافي الحقيقي، شكراً نجوى قاسم لأنك كنت مثالاً يحتذى به”.

وعبرت الاعلامية ديما صادق عن صدمتها برحيل قاسم، وقالت عبر “تويتر”، “يا نجوى كيف؟؟؟؟ كيف يا نجوى؟؟؟؟”.

ونعت الإعلامية ديانا مقلد في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” قاسم، مشيرةً، الى أنّ “نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي”.

وقالت:”نجوى إعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء، وكرّست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها، وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الأخيرة… خبر حزين جدًا وصادم جدًا جدًا”.

ونعت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، العاملة في قناة الجزيرة القطرية، الإعلامية نجوى قاسم التي أعلن عن وفاتها داخل منزلها في الإمارات اليوم الخميس.

وكتبت الفارس تغريدة لها عبر تويتر ” رحم الله الزميلة الإعلامية نجوى القاسم … و اسكنها فسيح جنانه، وألهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.

بحسب موقع ويكيبيديا فإن نجوى قاسم وُلدت في 7 تمّوز/يوليو عام 1967 في بلدة جون، وهي مذيعة لبنانية عملت مقدمة برامج سياسية في قناة العربية الفضائيّة، حيثُ قدمت البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث. غطّت نجوى أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان؛ وعملت في البداية لمدة 11 عامًا لحسابِ تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004 رغبةً منها في قناة أكثر تخصصًا في الأخبار السياسية.

حصلت نجوى قاسم في عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سُمّيت على موقع قناة العربية بـ «قطعة الكريستال» وسمّتها جريدة الرياض السعودية بـ «المراسلة الحربيّة».اختيرت في عام 2011 من بينِ أقوى مائة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس؛ وحصلت في العام الموالي على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.