فن ومشاهير

تراند اليوم : أردني ولاسعودي.. ميريام فارس تثير الجدل من جديد في أحضان شاب ..وهذه جنسيته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أثارت الفنانة ميريام فارس، جدلاً واسعاً خلال حفلها الذى أقيم فى الأردن حيث قررت أن تتنافس مع أحد الجمهور فى الرقص وهو ما عرضها إلى موقف مُحرج.

وفور صعود أحد الجمهور قام باحتضان ميريام فارس وهو الأمر الذى تسبّب لها في نوع من الإحراج وإن كانت تعاملت معه بحكمة ومرّت بالموقف بشكل طبيعى دون أن تثير الجدل.

وأكملت ميريام فارس منافسة الرقص والذى أظهر فيها الشاب مهاراته وقدراته على الرقص وهو ما اعترفت به ميريام فارس.

وكان آخر أعمال ميريام فارس فى حيث قدّمت حفلاً غنائياً هناك ضمن فعاليات موسم الرياض ومهرجان الميدل بيست.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا