تراند اليوم : وفاة نجوي قاسم كبيرة المذيعات بقناة عربية -تفاصيل

توفيت صباح اليوم الخميس، 2 يناير، المذيعة اللبنانية نجوى قاسم، عن عمر 51 عاما، إثر أزمة قلبية.

نعى الإعلامي مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، الراحلة وكتب عبر حسابه على Twitter وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية… كل التعازي للزملاء ولعائلتها”.

وكان آخر ما نشرته نجوى قاسم عبر حسابها على Twitter تمنياتها للعام الجديد وأن يحفظ الله الجميع وبلدها لبنان.

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نجوى قاسم مقدمة برامج سياسية لبنانية ولدت في 7 يوليو 1967، تقدم برنامج “حدث اليوم” عبر قناة العربية.

عملت لتليفزيون المستقبل لمدة 11 عاما، غطت الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، ثم انتقلت إلى قناة العربية عام 2004 لرغبتها في العمل في قناة متخصصة في تغطية الأحداث السياسية.

في عام 2004 كانت ضمن طاقم مكتب قناة العربية في بغداد الذي تم استهدافه، ونقلت الحدث رغم خطورة الموقف، وفي عام 2011 تم احتيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، كما حصلت في 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.