حصرياً: اللحظات الأخيرة في حياة نجوى قاسم

تسبّب رحيل الإعلامية نجوى قاسم بصدمة شديدة لكل محبّيها، إذ أنّها لم تكن تشكو من أي مرض.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الجميلة" حصرياً، أنّ أشقّاء نجوى كلّهم كانوا قد سافروا إلى دبي ليقضوا ليلة رأس السنة معها، وبالفعل قضوا السهرة سوياً، ثم قصدوا يوم أمس أحد المولات برفقة الأصدقاء، حيث تناولوا الغداء معاً، وعادت نجوى إلى المنزل، لبفاجىء أشقاؤها اليوم بوفاتها بسكتة قلبية.

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وناشد أشقاء نجوى الإعلاميين بعدم كتابة الخبر، خوفاً من أن يصل إلى والدتهم في بيروت، وهي وحيدة في منزلها، وبالفعل قام بعض الإعلاميين بسحب الخبر، إلا أنّ الأوان كان قد فات وانتشر الخبر على نطاق واسع.

وقد أكّد مقرّبون من نجوى أنّه عثر عليها جثة في منزلها صباح اليوم، وأنّ أخوتها بدأوا بالتواصل مع السفارة اللبنانية في دبي لنقل جثمانها إلى بيروت، ولم يعرف بعد ما إذا كانت والدتها قد تبلّغت بخبر رحيلها.