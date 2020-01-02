رحيل نجوى قاسم عن عمر يناهز الـ 52

بشكل مفاجىء، رحلت الإعلامية ​نجوى قاسم​ نجمة قناة الحدث - العربية اليوم بسكتة قلبية، عن عمر يناهز الـ 52، بعد ساعات قليلة على كتابتها تهنئة لمتابعيها على "تويتر" بالعام الجديد. نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004 Advertisements نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع لل​إعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية". "الجميلة" تتقدّم بالتعازي من أسرة نجوى عسى أن يتغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته.

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