هاندا أرتشيل وزملاؤها في مسلسل "عزيزة" يتلقّون ضربة موجعة

تلقّى طاقم مسلسل "عزيزة" لبطليه بورا غولسوي وهاندا أرتشيل ضربة موجعة، إذ أنّهم خرجوا لقضاء عطلة السنة الجديدة دون أن يقوموا بتوديع بعضهم، معتقدين أنّهم سيجتمعون مجدداً وسيستمرون بالتصوير في شهر يناير، ليفاجأوا بأنّ قناة kanal d قرّرت انهاء المسلسل بدون توديع الجمهور عند الحلقة السادسة. شيرين وفرحات وبرّرت المحطة بالتعاون مع شركة الإنتاج قرارها، بأنّ ناتج عن نسبة المشاهدة المنخفضة جداً للمسلسل. Advertisements وقد ذكرت صحف تركيّة أنّ الخبر وصل للطاقم أثناء الاستعداد لتصوير الحلقة السابعة. مسلسل عزيزة يذكر أنّ مسلسل "شيرين وفرحات" توقّف أيضاً عند الحلقة السابعة، دون أن يحظى بخاتمة، على غرار المسلسلات التي تقرّر شركات الإنتاج إيقافها بسبب الرايتنغ.

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