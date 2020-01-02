بالفيديو: أحلام تشتري شاليه في جبال الألب

لا تزال الفنانة أحلام وزوجها مبارك الهاجري، يقضيان إجازة العام الجديد مع أولادهما في منطقة مجيف في فرنسا.

وقد قامت أحلام بشراء شاليه في المنطقة، لتتمكّن من زيارتها ساعة تشاء.

ونشرت أحلام فيديو جمعها بزوجها عبر انستغرام، عرضت فيه الشاليه الجديد قالت فيه " بعد اجتماع مطوّل استغرق ثلاثة أيام، اليوم إنتهينا من شراء شاليه في مجييف في جبال الألب، ولقد أحببنا المنطقة كثيراً".

وقالت أحلام إنّها اشترت الشاليه عن طريق شركة، قامت بالإعلان عنها، وتبادلت وزوجها التهاني بالشاليه الجديد.

وكانت أحلام قد أمضت ليلة رأس السنة مع زوجها مبارك وأولادها على الثلج، حيث قاموا بممارسة رياضة التزلّج، وحرصت الفنانة على نقل تفاصيل رحلتها عبر سنات شات.

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احلام وزوجها من رحلتهما

وكانت أحلام قد كتبت تغريدة في نهاية العام الجاري وكتبت "‏اللهم اني استودعك عام مضى بأن تغفره لي وتعفو عني وتتقبله مني .. واستودعك اللهم عامي هذا اسألك بعاما لا تزوره احزان ولايدخله سوء بعافيه ورضا لافاقدين ولا مفقودين .. واستودعك نفسي واهلي واحبابي فاحفظهم لي يا من لا تضيع عنده الودائع".

احدث صورة لأحلام من رحلتها

يذكر أنّ أحلام طرحت آخر أعمالها تحت عنوان "أنا ما أدري عن الناس" وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، وحظيت الأغنية بنجاحٍ كبير.