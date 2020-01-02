بالصور: نجوم تركيا يعايدون جمهورهم بصورة عائلية من احتفالات رأس السنة

احتفل نجوم العالم على طريقتهم بليلة رأس السّنة، وقاموا بنشر صورٍ لهم من الاحتفالات، التي اتّخذ أغلبها الطّابع العائلي، حيث قرّر النجوم استقبال العام الجديد برفقة عائلاتهم.

-ابراهيم تشيليكول استقبل العام الجديد مع زوجته ميهري وابنهما "علي" في منتجع التزلج كارتال كايا في تركيا.

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ابراهيم تشيلكول مع زوجته وابنهما

-هاندا ارتشيل احتفلت للمرّة الأولى مع "ماڤي" ابنة أختها التي ولدت الشّهر الماضي، ونشرت صورة لها مع الطفلة.

هاندا ارتشيل

- الممثلون أنجين اكيوريك وتولغا ساريتاش وصرب أكايا، استقبلوا العام الجديد مع فريق وكالة Artistanbul ونشروا صوراً لهم من المناسبة.

-الخطيبان أوسهان تشاكير وداملا سونماز احتفلا بالسنة الجديدة مع العائلة ونشرا صوراً لهما من الاحتفال العائلي.

الخطيبان اوسهان تشاكير و داملا سونماز يحتفلان بالسنة الجديدة مع العائلة

-شاتاي أولوسوي استقبل العام الجديد مع والدته رفيعة أولوسوي، ونشر صورة لهما معاً.

شاتاي اولوسوي و والدته رفيعة اولوسوي

-هازال كايا احتفلت للمرّة الأولى مع ابنها "فكرت"، ونشرت صورة له عبر انستغرام وتمنّت سنة سعيدة للجميع.

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ابن هازال كايا

-جيزام كاراجا نشرت صورة لها عبر "انستغرام " وكتبت تعليقاً عليها "تطلعاتي لسنة 2020 كبيرة، هل أنتم مستعدون؟ ".

-ستشكين أوزديمير احتفل بالسنة الجديدة مع عائلته، ونشر صوراً له من الاحتفال.

سشكين اوزديمير يحتفل بالسنة الجديدة مع عائلته

- إيزغي أيوب أوغلو استقبلت العام الجديد وحيدة في المنزل، ونشرت صورة لها وعايدت جمهورها.

‏-توبا بويوكستون نشرت صورة عفوية لها عبر "انستغرام"، وعلقت قائلة: "على الأغلب الطفولة لا تنتهي أبداً. على أمل ألا تنتهي وأن أبقى طفلةً في عينيّ أمي بينما أنهُي الساعات الأخيرة من 2019. فلتأتِ 2020 بالفرح و دائماً بالحب".

توبا بويوكستون

-دينيز بيسال قضت ليلة رأس السنة مع زوجها ونشرت صوراً لهما معاً.

دينيز بيسال وزوجها

-بيلين كاراهان قضت ليلة رأس السنة مع زوجها وابنيها، ونشرت صوراً عائلية من منزلها، وتمنّت عاماً سعيداً للجميع.

بيلين كاراهان وعائلتها

جيم كاراجا