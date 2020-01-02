شاهد كليب محمد رمضان الجديد رايحين نسهر

طرح محمد رمضان كليبه الجديد «رايحين نسهر»، في الساعات الأولى من العام الجديد. وحقق الكليب 6 آلاف مشاهدة بعد دقائق من عرضه عبر قناته في اليوتيوب.

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير (كانون الثاني).

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد «البرنس» مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

يشارك في بطولة مسلسل «البرنس» كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه في شهر رمضان 2020.



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شاهدي الكليب :