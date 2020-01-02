بالفيديو: فيفي عبده تعايد متابعيها: "إللي مش عاجبها من شعرها أجيبها"

هنأت الفنانة فيفي عبده متابعيها برأس السنة الجديدة، ولكن بطريقتها الساخرة المعهودة، وبثت فيديو لها عبر حسابها على «تويتر»، قائلة «بحبكوا أوي... أي سوير أي لاف يو»، عيد رأس السنة.

وأضافت فيفي عبده «من مصر أم الدنيا يا صباح الفل، عايزه أقول لكم ماري كريسماس هابي نيو يير، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب يعود عليكم بكل بركة وكل الخير».

وتابعت «مش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، وإللي في جمالي تفعل أفعالي، وإللي مش عاجبها من شعرها أجيبها...». وتتواصل فيفي عبده دائماً مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أو إنستجرام، بطرق مختلفة إما بتقديم رقصة من داخل منزلها، أو بتوجيه الحديث مباشرة مع جمهورها، عيد رأس السنة.

وكانت فيفي عبدة قد قدمت رقصة لجمهورها في آخر أيام عام 2019، على أنغام إحدى الأغاني الخليجية متبعة الطريقة الخليجي في الرقص، عيد رأس السنة.

أما آخر ما قدمته فيفي عبده في التلفزيون كان مشاركتها في رمضان 2019 بمسلسل «مملكة الغجر»، وهو من بطولة حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.‎



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