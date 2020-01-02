بالصور.. أمير الغناء العربي يتألق في رأس السنة بحفل كامل العدد

رغم منعه للعري.. هاني شاكر يحيي حفل رأس السنة بمشاركة الراقصة دينا

أحيا هاني شاكر واحدة من أضخم وأرقى سهرات ليلة رأس السنة التي غلب على جمهورها السياح من الجنسيات العربية، وبخاصة الخليجية، وذلك داخل فندق فيرمنت نايل سيتي.

هاني شاكر يشعل حفل رأس السنة

وتألق شاكر بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التي أشعلت أجواء الحفل منها «أنا قلبي ليك» و«علّي الضحكاية»، و«نسيانك صعب أكيد» و«هشكي لمين يا عين» و«يا ريتني»، و«لسة بتسألي»، و«متهدديش»، و«طاير يا هوى» و«بلدي»، و«مسا النور والهنا»، بالإضافة إلى «جانا الهوا» و«سواح» للعندليب وغيرها.

قامت بتقديم فقرات الحفل المذيعة التونسية صابرين شريف، وحرص الفنان الكبير على تقديم أغنيته الأخيرة «أبويا» التي تصدرت الترند بعد يومين من إطلاقها على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر سامي النويهي وألحان عمر كمال، وتولى التوزيع الموزع الموسيقي أحمد طايع.

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وقُبيل انتهاء الحفل، حرص هاني شاكر على توجيه كلمة شكر للقائمين على الحفل، ومنهم عبد القادر مدير الحفلات، والتقط الصور التذكارية بطريقة الـ«selfie» مع محبيه من أبناء الجاليات العربية.

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كما شارك في إحياء الحفل مصطفى شوقي وياسر علامة وروتانا والراقصة دينا، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن موافقة الفنان هاني شاكر على مشاركتها الحفل رغم منعه للعري من خلال عمله نقيباً للموسيقيين.