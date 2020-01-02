ايتن عامر تحتفل برأس السنة بوصلة رقص شعبي في الشارع

بالفيديو.. وصلة رقص شعبي لآيتن عامر وأروى جودة

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديو والصور إنستقرام، بمقطع ظهرت من خلاله وهي تقدم وصلة رقص مع الفنانة أروى جودة، على أحد المهرجانات الشعبية، وتعالت أصوات آيتن عامر وهي تغني هذا المهرجان في أحد الشوارع بدولة جورجيا.

جدير بالذكر، أن الفنانة آيتن عامر قد انشغلت خلال الفترة الماضية بالتحضير لمسرحيتها الجديدة، التي تشارك في بطولتها بجانب هشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وتعرض بالمملكة العربية السعودية.

أروى جودة انتهت من تصوير دورها في «أشباح أوروبا»، وخاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ابن أصول، بجانب الفنان حمادة هلال، والفنانة سوزان نجم الدين، وعماد رشاد، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وأحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وكريم أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير، كما عرض لها مسلسل شقة فيصل، الذي قام ببطولته كل من: الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعرض لها أيضاً مسلسل طلقة حظ، مع مصطفى خاطر.

أما الفنانة آيتن عامر؛ فقد انشغلت طوال الفترة الماضية بتصوير أحدث أعمالها الفنية الجديدة «أشباح أوروبا» الذي تشارك في بطولته بجانب كل من: الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، ومعتصم النهار، وباسم سمرة، وعباس أبوالحسن، ومن إخراج محمد حماقي، وإنتاح محمد الوزيري، الذي كان يدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي من قبل، وتردد أنهما على علاقة عاطفية، ولكنهما لم يؤكدا، ولم ينفيا هذه الأخبار.

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