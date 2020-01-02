أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل شاب سب والدته وزوجته على إنستجرام

سرد الفنان أحمد السقا قصة شاب كان يسبه على حسابه بموقع الصور الشهير انستجرام، لمدة 6 أشهر على مدار اليوم، فلم يكن منه سوى أنه وصل إليه بطريقته الخاصة، وذهب إلى عنوانه وطرق باب شقته فجرًا، وحين فتح الشاب باب المنزل ورآه أغمي عليه من المفاجأة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «its show time» تقديم الإعلامية دينا حويدق، ومها الصغير، المذاع على فضائية «CBC»: إنه كان نشيطاً على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» لكن بعد تلك الواقعة توقف تماماً.

وأضاف: «علاقتي بالسوشيال ميديا طيبة إلى حد ما، فأنا دمي حر ما ينفعش حد يشتم أمي أو مراتي، وأسكت، فأنا لم أكن مقتنعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، فالكلام الجيد يرفع من معنوياتي، لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيتي لا أتهاون معه».



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