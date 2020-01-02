وفاة فنان شهير بسبب وجبة فاسدة

أعلن مجموعة من المقربين من الفنان المكسيكي سيباستيان فيرات خبر وفاته إثر تناوله وجبة من لحم الخنزير الفاسد التي أصابته بطفيليات أثرت في جميع عضلات جسده.

وفاة سيباستيان فيرات بعد معركة مع المرض

تُوفي الفنان المكسيسكي سيباستيان فيرات يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز الأربعين عاماً بعد صراع مع المرض، وكان خبر وفاته بمنزلة الصدمة الكبرى لكل محبيه بالوطن العربي؛ حيث كان يعاني سيباستيان فيرات من مرض نادر أُصيب به بعد تناوله وجبة لحم الخنزير، وهذا المرض يُطلق عليه العدوى الطفيلية المهاجمة للعضلات والمخ والأنسجة الأخرى بجسم الإنسان.

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واشتُهر سيباستيان فيرات خلال الفترة الماضية بشكل كبير على المستوى العربي بعد أن عُرف مرضه، ودخل في غيبوبة اقتربت من الشهر بعد أن عانى من هذا المرض الذي نتج عن فساد وجبة لحم الخنزير.

وكشفت التقارير الطبيبة أن المرض الذي تعرض له الفنان المكسيكي جاء عن طريق تناول لحم خنزير فاسد، وأنه نُقل بسبب الدودة الشريطية التي تصيب الشخص بالكثير من الديدان في المعدة.

وجاء تصنيف هذا المرض في تقرير منظمة الصحة العالمية أنه من الأمراض المهملة، ويسود في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويأتي للفقراء الذين يعيشون دون صرف صحي ويتصلون بالحيوانات المنزلية بشكل كبير.